تزوجت فنان شاب ودخلت السجن بطريق الخطأ.. معلومات لا تعرفها عن نهى العمروسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تخرجت الفنانة المصرية نهى العمروسي من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت بعد ذلك في عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، ثم انتقلت للدراما، وحققت نجاحا لا بأس به.

نهى من مواليد عام 1963، جدها هو الصحفي محمد نجيب رئيس تحرير جريدة المساء.

الفنانة المصرية تزوجت في سن صغير من الفنان الشاب مصطفى كريم، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة نازلي، ولكنها فجعت بعد ذلك بوفاته بسبب السرطان، وكانت ابنتهما في سن الرابعة.

شاركت في عدد من المسلسلات من بينهما «زيزنيا»، و«سجن النسا»، و«الصعلوك»، و«استيفا»، و«وحكاية حياة»، و«تفاحة آدم»، وكان «الخانكة» آخر مسلسل شاركت فيه، وكان في رمضان 2016.

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نهى قدمت عددا من الأفلام الناجحة ومنها مع الزعيم «جزيرة الشيطان، حنفي الأبهة، شمس الزناتي»، كما شاركت في «حدوتة مصرية»، وغيرها.

في عام 2014 تم القبض عليها داخل جاليري بمنطقة الزمالك مع عدد من الشباب، وتم اتهامها بتعاطي المخدرات.

قالت إنها طلبت من النيابة أن تجري لهاتحليل دم وبول، وبالفعل تم، وتم التأكد من خلو جسدها من المخدرات، وبعد قضائها 21 يوم في الحبس تم الإفراج عنها وتبرئتها.

تعليقًا على تغير شكلها وصوتها، واتهامها بتعاطي المخدرات، صرحت خلال حوارها في برنامج العاشرة مساء مع وائل الإبراشي، عن أنها أُصيبت بمرض الغدة الدرقية، الذي أُصيبت به الفنانة أم كلثوم، وأن ذلك المرض هو الذي تسبب في تغيير صوتها، وجحوظ عينيها، وحدوث تغيير ملحوظ في شكلها، وأنها قد أجرت عملية جراحية لتقليل جحوظ عينيها، ولكن عادت لما كانت عليه مرة أخرى.