يوسف شعبان يعاتب المنتجين لتجاهل النجوم الكبار: الخبرة مركونين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طمأن الفنان المصري يوسف شعبان، متابعيه على حالته الصحية بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ومتمالك نفسه الآن بأمر الله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج “المساء مع قصواء”، مع الإعلامية قصواء خلالي، والمذاع عبر فضائية “ten”، أنه وقع منذ فترة على مسلسل “خالد بن الوليد”، والذي تم تأجيله، كما تعاقد مع مسلسل “بالحب هنعدي”، مع الفنانة سميرة أحمد، منتقدًا عدم إقدام أي شركة إنتاج على المسلسل لتقديمه.

وتابع: “الفنانة سميرة أحمد، من جيل فاتن حمامة، وماجدة، و الناس نفسها تشوفها والدراما ليست كورة جيل يسلم جيل، وهناك مراحل يمر بها الفنان فهناك جيل المنتصف وجيل الكبار، وأمينة رزق، وفاتن حمامة وشادية، وحسين رياض، وفريد شوقي، ظلوا يمثلون لحين وفاتهم، ولكن المسالة الآن هي أن نركن الناس اللي أثروا الدراما المصرية ونأتي بأناس جدد ويكونوا هم المتصدرين”.

وتساءل: “أين عزت العلايلي، وحسن يوسف، ورشوان توفيق، ونفس جيلي من المخرجين أحمد يحيي، وعماد النحاس، ومحمد عبدالعزيز، الخبرة مركونين، لماذا يفعل القائمين على الدراما ذلك في الفن المصري؟، و كلنا رفعنا علم مصر عاليًا من ناحية الثقافة والحضارة والفن، وفي أي دولة في العالم لا يحدث بها تقدم إلا بالقوى الناعمة والجيش.