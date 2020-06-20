إدوارد يبكي على الهواء بسبب يوسف شعبان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يستطع الفنان المصري إدوارد تمالك دموعه على الهواء، وذلك بعد عرض مقطع فيديو للفنان يوسف شعبان، قال فيه إنه لا يعرض عليه أي أعمال، وأنه سيقبل أي دور يعرض عليه.

إدوارد قال باكيا، في برنامجه “القاهرة اليوم”: “قطع قلبي وحاجة بتوري أن مفيش حاجة باقية في الدنيا، تخيلت نفسي مكانه، الواحد بيكون حاسس أنه في عز مقدرته وبيعمل حاجات كتيرة للفن وفجأة ممكن يبقى ده حاله، كلمتين يقطعوا القلب، أنا ممكن أعمل دور عم أو جد بس عاوز اشتغل”.

وأكد أن من يعمل في مجال الفن لا يستطيع تركه مثل السمكة التي لا تستطيع ترك الماء، قائلا: “لما كنت بقعد فترة مبشتغلش كنت أروح أعمل مسرح، علشان أحسس نفسي أن أنا عايش”.

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وأضاف: “كتير أوي فنانين هتلاقيهم مش مطلوبين أوي هتلاقيهم بيشتغلوا في المسرح، لأن الفنان لا يستطيع تخيل حياته من غير فن أو أن الناس تقوله انبسطنا من الدور، وده يوسف شعبان، يعني ده تاريخ”.

ووجه نداء للمخرجين والمنتجين، قائلا: “مش عارف أقول إيه نداء لكل المخرجين والمنتجين ونقابة المهن التمثيلية، أكيد دكتور أشرف زكي بيحاول على قد ما يقدر أنه يشغل اللي يقدر عليه، أنا عن نفسي طلب مني أني أساعد حد بقاله كتير مشتغلش وفعلا حصل كده”.

وأضاف: “في موقف مش بقدر أنساه في حياتي من كام سنة كنت بعمل فيلم اسمه “بنات العم” قبل الفيلم ده كنت بعمل فيلم مع مصطفى قمر كان اسمه “مفيش فايدة” وكان ضيف شرف الفيلم ده الله يرحمه الممثل الكبير حسن مصطفى، كنت قاعد معاه وكان بيقولي يا إدوارد لو جالك شغل ليا رشحني أنا مع سينما الشباب ومستعد اشتغل”.

وأكمل: “بمجرد ما سابني دموعي نزلت مش مصدق أن الواحد يشوف حد قيمة كبيرة في حياته ويكون ده رد فعله، وفعلا قدرت أخليه يشاركني في “بنات العم”.