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شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعافى خالد عبدالرحمن من الحزام الناري ؟ والان مع التفاصيل
السبت 20 يونيو 2020
صورة أرشيفية
على الرغم مرور عدة أشهر على إعلانه الإصابة بمرض الحزام الناري عاد الفنان خالد عبدالرحمن مجدداً بتغريدة يطلب فيها من محبيه الدعاء نظراً لمروره بوعكة صحية منذ عدة أيام؛ ما جعل البعض يفكر في ما إذا كان قد تعافى من المرض أم أن هذه أعراض مرضية أخرى.
وقال خالد عبدالرحمن، في تغريدة له عبر تويتر، مساء الجمعة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يبعد عنكم الأمراض يا رب، حبايبي أنا أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من 10 أيام دعواتكم لي ولكل مريض جزاكم الله خير الجزاء.
وكان خالد عبدالرحمن كشف في مارس الماضي عن إصابته بمرض الحزام الناري بعد تداول صورته مع مجموعة من أفراد الحرس الوطني في وقت منع التجول.
وقال خالد عبدالرحمن في مقطع فيديو بثه في مارس الماضي إنه كان في الرياض يوم 23 -3- 2020 لاستلام علاج مسكن الألم من مرض الحزام الناري الذي كان يعاني منه، ثم خرج من الرياض قاصدًا القصيم فأدركته صلاة المغرب قبل دخوله بريدة فتوقف للصلاة ثم تابع السير.
وتابع : أوقفتني دورية الحرس الوطني في بريدة، وسألوني عن وجهتي، وسبب عدم التزامي بمنع التجول فأوضحت لهم السبب وكانوا متعاونين جدًا.
وعلق عبدالرحمن على المقطع بالقول: للضرورة أحكام ونحن جميعًا لا نخالف توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله، شكرًا لرجال الأمن كل فيما يخصه، وهذا إيضاح بسيط للجميع، شفانا الله وإياكم وحمانا من كل وباء وسوء.
يذكر أن الحزام الناري أو الهربس النطاقي هو التهاب معدي يسبب طفحاً جلدياً مؤلماً، والمسبب الرئيسي له هو ذات الفيروس الذي يسبب الإصابة بجدري الماء أو ( Chickenpox).
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