حلا شيحة تكشف أسباب طلاقها وعودتها للتمثيل

السبت 20 يونيو 2020

صورة أرشيفية

كشفت الفنانة المصرية، حلا شيحة، لأول مرة سبب طلاقها وعودتها إلى التمثيل، بعد اعتزالها لسنوات طويلة.

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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن شيحة تصريحاتها في لقاء تلفزيوني، قالت فيه إن قرار الانفصال كان الأفضل للأسرة كلها.

وعن سبب طلاقها، قالت الفنانة المصرية إنها تحترم طليقها فكان بينهما ذكريات ولديهما 4 أبناء، مشيرة إلى أن طلاقهما يعود لسبب شخصي، بعدما شعرت أنها لن تستطيع أن تستمر في حياتها معه، ولم يكن الفن هو السبب الرئيسي للطلاق.

وأشارت، إلى أن أولادها انقسموا وأصبح اثنان يعيشان معها في مصر واثنان يعيشان مع طليقها في كندا، مؤكدة أن علاقتها بابنتيها الأكبر اللتان تعيشان مع والدهما جيدة للغاية، مشددة على أن علاقتها مع طليقها جيدة، وهي متفقة معه على موضوع الأولاد.

وكانت شيحة قد علقت، في وقت سابق، على أنباء تم تداولها بشأن زواجها بالفنان المصري محمد رمضان، وأعربت شيحة عن اندهاشها وانزعاجها من الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول زواجها من رمضان، حسبما ذكر موقع مصراوي.