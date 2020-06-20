فيديو لفرحان العلي بالسجن يثير الجدل فى الكويت 

السبت 20 يونيو 2020

صورة أرشيفية

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا للفنان الباكستاني فرحان العلي وهو داخل أحد السجون الكويتية في الوقت الحالي وتسبب ذلك الفيديو في إثارة الجدل وحدوث أزمة كبيرة وسط تساؤلات عن كيفية دخول الهاتف إلى السجن.

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وقد نشر الفنان الباكستاني فرحان العلي مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي موقع تويتر وعلق من خلال ودعي وزارة الداخلية الكويتية ووزير الداخلية أنس الصالح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ومدير عام السجن العمومي.

بشأن أن يقوموا بالإجابة على سؤاله وهو فرحان الباكستاني بالسجن والسؤال شلون دخل التلفون داخل السجن وصور فيما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها تعرفت على من قام بالتصوير وجاء ذلك بدون أن تقوم بالإفصاح عن اسم فرحان العلي.

وقد قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية بشأن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية للصورة التي تم التقاطها من داخل مجمع السجون وتكون تلك الصورة لأحد الأشخاص النزلاء في السجن.