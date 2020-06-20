كارمن سليمان ومصطفى جاد يفاجئان الجمهور بهذا الخبر

Jun 20, 2020
نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة تجمعها مع زوجها الملحن مصطفى جاد، معلنة عن عمل يتم التحضير له دون الكشف عن تفاصيل أكثر.
وكان مصطفى جاد قد احتفل بعيد زواجه الثالث من كارمن سليمان الموافق في ابريل وكتب “(٤-٤-٢٠١٧ – ٤-٤-٢٠٢٠) كل لحظة وانت طيبة وسعيدة وناجحة يا أغلى الغاليين .. عيد زواج سعيد يا كوكتيHappy 3rd Anniversary”.
نذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان كليب “بصاتك” الأغنية ايقاعية رومانسية، كلمات سامي علي، ألحان مصطفى جاد، توزيع ماز. والكليب من إخراج أمير الرواني. وكان لافتاً ظهور زوج كارمن الملحن مصطفى جاد في الكليب بعدة مقتطفات طريفة.
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