أحلام تساند هيفاء وهبي في قضيتها الأخيرة ضد مدير أعمالها

ساندت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الفنانة هيفاء وهبي، في قضيتها الأخيرة ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، التي اتهمته بسرقة 63 مليون جنيه.

وكتبت أحلام تدوينة على حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة Twitter، لهيفاء وهبي:"أكيد كلنا معاكِ ما يبي لها مطوع القلب الجميل بنحبك يا بنت لبنان الشامخ العظيم"؛ لترد هيفاء قائلة:"نتي اللي قلبك أجمل حبيبتي".

ذكر أن هيفاء أعلنت لجوئها للقضاء ضد محمد وزيري لاتهامه بسرقتها، وكان وزيري رد على اتهامات هيفاء وهبي له بسرقة أموالها ‏بدعوى لإثبات زواجه منها‎.‎

كما أوضح أن ما قيل عن اتهامه بسرقة 63 مليون جنيه من هيفاء وهبي، غير صحيح على الإطلاق ولم يُذكر في التحقيقات، وكل ما ‏كُتب أن الاتهام أنه أخذ 100 ألف دولار، لكن وسائل الإعلام كتبت أنه 63 مليون جنيه‎

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