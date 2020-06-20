أغنية "جيتني مكسور" لأصالة نصري تتخطى حاجز الـ5 ملايين مشاهدة

نجحت أغنية "جيتني مكسور" للنجمة أصالة نصري، في تخطي حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة في غضون ٦ أيام من طرحها حصرياً عبر قناتها على اليوتيوب.
وتفوقت أصالة بأغنية "جيتني مكسور" التي لم يسبق علي صدور الأغنية أي حملات إعلانية حيث اكتفت أصالة بمنشور واحد عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي قبل يوم واحد من صدور أغنيتها.
الأغنية من من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى.
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