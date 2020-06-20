مي كساب تحتفل بحصولها على الدرع الفضي من يوتيوب

القاهرة – لايف ستايل
احتفلت الفنانة مي كساب بحصولها على الدرع الفضي من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
شاركت مي جمهورها فرحتها ونشرت عبر حسابها على انستغرام، صورة الدرع، ووجهت الشكر لكل ما ساندها وساعدها الفترة الماضية.
شكرت مي الملحنين والشعراء الذين تعاونت معهم في ألبومها الأخير، كما وجهت شكرا خاصا لزوجها مطرب المهرجانات أوكا على دعمه ومجهوده الدائم معها وأنه كان سببا في عودتها للغناء بموسيقاه المختلفة.
على صعيد آخر، طرحت مي كساب مؤخرًا أغنية منفردة جديدة حملت اسم "ودي عاجبك فيها ايه". من كلمات الشاعر أمير طعيمة ومن ألحان أشرف سالم ومن توزيع أوكا.
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