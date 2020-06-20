مصطفى قمر يكشف لجمهوره عن مفاجأة جديدة

كشف الفنان مصطفى قمر لجمهوره ومتابعيه عن مفاجأة جديدة يتم تحضيرها حاليا، ونشر مصطفى قمر عبر حسابه على انستغرام، مقطعا له من داخل الأستوديو الخاص به، وهو يسجل أغنية جديدة، ونشر مقطع منها لمتابعيه، وعلق عليه: "المفاجأة الأولى".
وكان مصطفى قمر قد طرح مؤخرًا ألبومًا غنائيًا بعنوان "ضحكت ليا" وهو يضم 12 أغنية، تعاون فيهم مع مجموعة كبيرة من الملحنين والموزعين
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