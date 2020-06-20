راندا البحيري تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ريم الشمري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشفت الفنانة راندا البحيري، عن تقديمها بلاغ للنائب العام حمل رقم ٢٣١٤٠ ضد ريم الشمري الكويتية.

ونشرت البحيري، بيانا صحفيا، عبر حسابها على إنستجرام، جاء فيه: "بدأت أول أمس الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٠ نيابة وسط القاهرة الكلية التحقيق بمعرفة الأستاذ حازم أبو طالب رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية في البلاغ رقم ٢٣١٤٠ مكتب النائب العام، المقدم من المحامي الكبير الأستاذ عاصم قنديل عن موكلته الفنانة راندا البحيري ضد المدعوة ريم الشمري الكويتية الجنسية".

وتابعت: "وذلك لإهانتها المصريين في الخارج وفي داخل مصر، حيث كادت أن تكون سببا لإفساد العلاقة الودية بين القاهرة والكويت، إذ استخدمت حساباتها على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في فترات مختلفة في نشر مقاطع فيديو فيها التعدي على المصريين بالسب والقذف والتحقير منهم، ووصفتهم بالخدامين والاجراء لدى الشعب الكويتي، حيث كانت تحرض الكويتيين على التحقير من شأن المصريين، بل وجهت أهاناتها إلى الدولة المصرية ذاتها واتهمتها بابتزاز دولة الكويت عن طريق المصريين المقيمين فيها".

وأوضح البيان: "وقد حضرت المبلغة الفنانة راندا البحيري أمام النيابة للإدلاء بأقوالها، فقررت أن المدعوة ريم الشمري قد أساءت إليها إساءه مباشرة، إذ وجهت لها العديد من عبارات السب والقذف وااتهمتها باتهامات تخالف الحقيقة والواقع، الأمر الذي نالها منه أضرارا جسيمة، خاصة وقد تم نشر مقاطع الفيديو في علانية عبر العديد من مواقع التواصل".

وانتهى البيان: "هذا والجدير بالذكر أن النيابة العامة تواصل استكمال التحقيقات تمهيدا لتقديم الدعوى للمحاكمة".