"المهن التمثيلية" تهنئ الفائزين بجوائز الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، على تهنئة الفائزين بجوائز الدولة، التي تم الإعلان عنها اليوم السبت 20 يونيو، في اجتماع أقيم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ونشر ونشر الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منشورًا، أعاد نشره الدكتور أشرف زكي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "تهنئ نقابة المهن التمثيلية الفائزين بجوائز الدولة: فوز المخرج الكبير الراحل محسن حلمى جائزة التفوق، فوز الكاتب الكبير لينين الرملي بجائزة النيل".

كما جاء في المنشور "فوز الأستاذة الدكتورة هدى وصفي بجائزة الدولة التقديرية في الفنون، وفوز الفنانة سلوى أحمد بجائزة الدولة التشجيعية في التمثيل المسرحي.. ألف مبروك فناني مصر".