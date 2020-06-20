المخرج الراحل محسن حلمي يفوز بجائزة الدولة في التفوق بالفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز اسم المخرج الراحل محسن حلمي، بجائزة الدولة للتفوق، حسبما أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، في اجتماع أقيم اليوم السبت 20 يونيو في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

المخرج المسرحي محسن حلمي، رحل عن عالمنا في ديسمبر 2019. هو زوج الفنانة سلوى محمد علي، وتعد مسرحية "ليلة من ألف ليلة" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، آخر أعماله الفنية.

ونظم البيت الفني للمسرح له حفل تأبين تحت عنوان "حلمي عايش"، بالمسرح القومي، افتتحت الاحتفالية بفقرة مسرحية بعنوان "حلمي عايش"، شارك فيها بالغناء الفنان علي الحجار، وتمثيل: محمد رضوان وحمدي حسن، وإسلام عباس، والطفل مازن علوان، فكرة وإخراج شادي سرور.