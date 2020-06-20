لينين الرملي يفوز بجائزة النيل في الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز اسم الكاتب المسرحي الراحل لينين الرملي، بجائزة النيل في الفنون، وأعلنت الجوائز الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وذلك في اجتماع أقيم اليوم السبت، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا؛ لإعلان جوائز الدولة التقديرية.

هو لينين فتحي عبدالله الرملي، ولد في القاهرة عام 1945، لأسرة تنتمي للحركة الشيوعية وتؤمن بأفكارها، للدرجة التي دفعت الأم والأب، لاختيار الاسم الثاني من الزعيم الروسي فلاديمير لينين ليطلقاه على ابنهما، توفي 7 فبراير 2020.

من أشهر أعماله المسرحية "انتهى الدرس يا غبي"، "المهزوز"، "أنت حر"، "تخاريف"، "سك على بناتك"، "وداعًا يا بكوات"، "أهلا يا بكوات"، "الهمجي"، "وجهة نظر"، "اضحك لما تموت"، "بالعربي الفصيح"، "الحادثة"، "زكي في الوزارة"، و"عفريت لكل مواطن".

وزيرة الثقافة أعلنت اليوم السبت 20 يونيو، أسماء الفائزين بجوائز النيل، وجاءت التالي:

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- فاز بالجائزة في مجال الفنون اسم الكاتب الراحل لينين الرملي.

- وفي مجال الآداب الدكتور أحمد علي مرسي.

- وفي مجال العلوم الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق.

- وفاز بجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان محمد عمر خليل ( السودان ).