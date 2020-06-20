أحمد السعدني: "اتهدي بقى يا كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : نشر الفنان أحمد السعدني، صورة له عبر حسابه على موقع إنستجرام. وكتب السعدني، على الصورة قائلًا: "اتهدي بقى يا كورونا.. يا بنتي الله يهديكي". يُذكر أن الفنان أحمد السعدني، عرض له قبل دراما رمضان المنقضي مسلسل "شبر مية" على إحدى القنوات الفضائية وحقق نجاحاً جماهيرياً وشارك في بطولته نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء ‏الجداوى، ‏ونهى ‏عابدين، ‏وندا موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأليف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏

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