كندة علوش تحتفل باليوم العالمي للاجئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة كندة علوش، على الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، الذي يحل اليوم ٢٠ يونيو.

وكتبت كندة، عبر حسابها على موقع تويتر، قائلة: "لما بتحاول من قلبك ترسم الضحكة على وجوهن وتمنحن ولو لحظات من السعادة من خلال دعمك واهتمامك هي السعادة رح تنعكس عليك".

وأضافت: "من بين اللاجئين أبطال حقيقيين تحدوا كل الظروف الصعبة وعملوا إنجازات بمجالات مختلفة وقدموا مساعدات كبيرة للاجئين وللمجتمعات المضيفة.. يوم اللاجئ العالمي".

يذكر أن كندة علوش، تعود إلى شاشات التليفزيون من خلال قصة "ضي القمر" في مسلسل "إلا أنا" فكرة الكاتب يسري الفخراني، ولكل قصة كاتب ومخرج، وتتضمن القائمة المخرجين: أحمد شفيق، تامر عشري، محمود ‏كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم: عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، ‏عمر عبدالحليم‎.