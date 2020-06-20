هدى المفتي تنشر صورة لها منذ الطفولة

نشرت الفنانة الشابة هدى المفتي صورة لها منذ فترة الطفولة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام. عقب نشر المفتي للصورة بفترة قصيرة انهالت عليها التعليقات من جمهورها ومحبيها وكان من بين المعلقين الفنانة مريم الخشت وليلى أحمد زاهر وغيرهم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. من بين المعلقين الفنانة مريم الخشت وليلى أحمد زاهر وغيرهم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. حصلت صورة هدى المفتي على إعجاب أكثر من 84 ألف شخص من بينهم الفنان محمد عزمي والعديد من جمهور المفتي. من 84 ألف شخص من بينهم الفنان محمد عزمي والعديد من جمهور المفتي. Advertisements يذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل فلانتينو مع الزعيم عادل إمام حيث قدمت دور " نبوية " ابنته ولاقى العمل نجاح جماهيري كبير.

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