اليوتيوبر لولا فانى تعتذر عن فيلم سينمائي بسبب الحجاب

اعتذرت اليوتيوبر ليلى خالد البنا أو الشهيرة بـ"لولا فانى"، عن المشاركة فى أحداث فيلم سينمائي جديد،وذلك بالرغم من أحتواءه على عروض مغرية للغاية.



وكشفت"لولا"فى تصريحات عن سبب رفضها للمشاركة،هو رفضها التام لخلع الحجاب،الأمر الذى طلبته منها الجهه المنتجه للفيلم كشرط أساسى للدور المسند لها.



وتابعت أنها ترفض تمامًا التنازل عن فكرة خلع الحجاب لأى أمر كان،وأنها مقتنعه تمامًا به،خصوصًا أنها بمثابة قدوة للكثير من رواد مواقع التواصل الأجتماعى، ومنصات الفيديو الشهيرة المختلفة،حيث أنها تحظى بقرابة المليون متابع على قناتها الرسمية على موقع

الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالإضافة لعدد متابعين كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعى.



وفى سياق آخر تُقدم"لولا فانى" حاليا عدة فيديوهات هادفه للأطفال، تعرض من خلاله عدة نصائح هامة للأمهات والأطفال وطرق أكل صحية وسليمة، وجاء ذلك بناءً على رغبة الكثير من متابعيها من أولياء الأمور والأمهات بصفه خاصة.

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يذكر أن اليوتيوبر ليلي خالد البنا والشهيرة لولا فانى بدأت مسيرة اليوتيوب أوائل عام 2018 وكانت هوايتها المفضلة تقليد صوت

الأطفال وحيث حققت نجاحًا كبيرًا في أول شهر لها علي منصة اليوتيوب كما حصلت علي الدرع الفضي في بداية عام 2019.



وحققت نجاحا كبيرا في عالم السوشيال ميديا حيث حققت مليون و 200 ألف متابع علي منصة يوتيوب ومليون و700 ألف علي فيس بوك، وحققت رقما قياسيا في تحطيم مليار مشاهدة علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.



وتتطلع إلي تحطيم أرقام قياسية جديدة في عالم السوشيال ميديا بأعمال جديدة حصرية، وتستعد لمراسم زواجها خلال منتصف شهر اغسطس القادم حيث قالت إن ث زواجها غير مؤثر علي مسيرتها في عالم السوشيال ميديا كما سيحفزها ويدعمها زوجها علي تتابع مسيرتها الناجحة، واحتفلت مؤخرا بفوزها بدرع اليوتيوب الذهبى.

