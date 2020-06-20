بـ 4 البومات..عمرو دياب يتصدر أشهر المنصات الموسيقية

تصدر الهضبة عمرو دياب المراكز الاولى على أشهر المنصات الإليكترونية الموسيقية، وذلك بأحدث 4 ألبومات تم إصدارهم خلال الأعوام الماضية، حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية للجائزة العالمية World Music Award عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
حصل دياب بألبوم كل حياتي على المركز الاول في التطبيق الموسيقي الشهير "اي تيونز" والذي طرح عام 2018،والمركز الثاني كان من نصيب ألبوم "أحلى وأحلى" الذي تم طرحه عام 2016، وفي الثالث ألبوم معدي الناس الذي طُرح عام 2017، والرابع لأحدث ألبوماته "سهران" الذي طرح أوائل العام الجاري.
سجل دياب على باقي المنصات الموسيقية "ديزر، سبوتيفاي، أنغامي" لقب قياسي جديد كأكثر
يذكر ان آخر ماقدمه دياب لجمهوره ألببوم "سهران" الذي ضم 16 أغنية،منهم 4 أغنيات قدمهم سابقاً في صيف 2019"بحبه، يوم تلات، قدام مرايتها، أول يوم في البعد" و 12 أغنية جديدة أبرزهم" بالضحكة دي، جميلة، هيعيش يفتكرني، مكانك في قلبي، سهران".
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