ترحيب جماهيري بمسلسل أحمد العوضي الجديد "شديد الخطورة"

تلقى الفنان أحمد العوضي موجة من الترحيب بمسلسله الجديد "شديد الخطورة"، بعد اعلانه عن موعد عرضه لجمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". عبر جمهور العوضي عن انتظاره وترحيبه بمسلسله وذلك من خلال خاصية "ستوري" على " انستجرام" Advertisements ومن المقرر ان يعرض المسلسل عبر إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة خلال الشهر الجاري، وتشاركه البطولة الفنانة ريم مصطفى، من تأليف:محمد سيد بشير، إخراج حسام علي. ريم مصطفى، من تأليف:محمد سيد بشير، إخراج حسام علي. يذكر ان العوضي قد شارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "الاختيار" مع الفنان أمير كرارة، وحصد العمل نجاح جماهيري ضخم، ويعتبر علامة مهمة في مسرة العوضي الفنية.

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