فيديو.. روح العشق لـ حسين الجسمي تقترب من النصف مليون مشاهدة على يوتيوب

اقتربت أغنية "روح العشق" للفنان حسين الجسمي من حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك بعد يوم من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير

"يوتيوب".

الأغنية من كلمات: العُلا ألحان: حسين الجسمي، توزيع: زيد عادل

يذكر أن آخر إصدارات حسين الغنائية، كانت من خلال أغنية "سنة الحياة" التي حققت أكثر من 9 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، وتم عرضها في رمضان لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر.