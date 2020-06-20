بعد 4 سنوات من طرحها.. رامي صبري يقدم "نفسها تشوفني "لايف" لجمهوره

يحرص الفنان رامي صبري على تقديم بعض من أغانيه بطريقة الـ "لايف" من داخل الاستوديو الخاص به، حيث قدم أغنية "نفسها تشوفني"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات

الشهير "يوتيوب".

حصل المقطع على أكثر من 30 ألف مشاهدة، "نفسها تشوفني" من كلمات: تامر حسين، ألحان: رامي صبري، توزيع: طارق متوكل،

وقدمها رامي عام 2015 ضمن ألبوم "أجمل ليالي عمري".

يذكر أن آخر ما قدمه رامي غنائياً كانت من خلال أغنية "حياتي مش تمام" عبر "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع: جلال الحمداوي.

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