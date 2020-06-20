فن ومشاهير

فيديو.. مصطفى قمر يكشف ثاني أغانيه من ألبومه الجديد

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شارك الفنان مصطفى جمهوره مقطع من أغنيته الجديدة من داخل الاستوديو الخاص به، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق قمر على الفيديو قالاً: "المفاجأة التانية"،

وأخذت الأغنية الطالبع الرومانسي بعنوان "هغنيلك" التي قدمها مع الجيتار، وحصل الفيديو على أكثر من 20 ألف مشاهدة.

يذكر أن قمر قدم آخر

ألبوماته الغنائية بعنوان "ضحكت ليا"، وذلك في العام الماضي، الذي تضمن 11 أغنية، منها "باب موارب، نفس الإحساس، سلمى، نفس السيناريو، عارف، ناوي، قفلت السكة"، وتم طرحه على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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