محمد وفيق.. أصيب بالإحباط بسبب يوسف شاهين وتزوج أرملة عبدالمنعم إبراهيم

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يعد الفنان المصري الراحل محمد وفيق واحد من أهم نجوم الصف الثاني والذي قدم عدد من الأعمال الجيدة، وشهد له النقاد باحترامه لفنه، ومقاومته لكل الإغراءات من أجل الحفاظ على مبادئه التي ظل متمسكا بها حتى وفاته.

محمد وفيق من مواليد عام 1947، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، انفصل والديه في سن صغير، وقال إنه شعر بالوحدة بسبب ذلك، ولم تكن طفولته سعيدة.

شارك محمد وفيق في عدد من الأعمال الفنية الهامة وإن كان أهمها دور عزيز الجبالي في مسلسل «رأفت الهجان»، وقد نجح وفيق في تجسيد الشخصية، وأخرج إنسانيات عالية.

وفيق قال إنه قدم شخصية اللواء عبدالعزيز الطودي، وكشف أن الأخير كان متواجدا أثناء تصويره للشخصية في أغلب الأوقات.

Advertisements

كانت خطوة هامة في تاريخه عندما شارك في فيلم «الرسالة»، حيث قدم شخصية عمرو بن العاص، ونال إعجاب النقاد.

كما شارك «وفيق» في مسرحية «سندباد» إخراج الفنان أحمد زكي، وأشاد به المفكر اليساري، محمود أمين العالم، كما شاهد المسرحية المخرج الراحل يوسف شاهين وأسند له بطولة فيلم من إخراجه، فطار «وفيق» فرحا بانتقاله من عالم المسرح إلى السينما، وعاش على الحلم، لكن الحلم أجهضه عدم اكتمال الفيلم، وعاش وفيق أسابيع محبطا بسبب ذلك.

برع عام 1991 في فيلم «الهروب» إخراج عاطف الطيب، قصة وسيناريو وحوار مصطفى محرم، بطولة أحمد زكي، وعبدالعزيز مخيون، وهالة صدقي، من خلال تقديمه دور الضابط المتسلط، العقيد فؤاد الشرنوبي، الذي عاد لتوه من الولايات المتحدة الأمريكية محملًا بأساليب أمنية جديدة ويعمل بعقلية أمنية ممنهجة بطريقة معينة.

تعرض لانتقادات واسعة بعدما شارك في فيلم «كتكوت»، للفنان محمد سعد، وكان ذلك إيمانا منه بموهبة محمد سعد.

تزوج في أواخر الثمانينات من ابنة خالته وحب عمره الفنانة، كوثر العسال، التي كانت متزوجة من الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم حتى وفاته، وكان «وفيق» يصف زوجته أنها «قمر في عز الظهر»، واستمر زواجهما الذي وصفه «وفيق» بالزواج السعيد حتى وفاتها في أواخر عام 2013 عن عمر 64عامًا بمستشفى الصفوة بمدينة 6 أكتوبر بعد صراع طويل مع المرض دام لسنوات، لتنتهي رحلة زواج استمرت 20 عامًا.