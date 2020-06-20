أنجين أكيوريك يتخلص من ملل كورونا بالغوص في أعماق البحر.. صور

رنا صلاح الدين - يبدو أن الفنان التركي أنجين أكيوريك قد ضاق ذرعاً من فترة العزل المنزل، وقرر الاستمتاع بأجازة صيفية قبل استئناف نشاطه الفني.

أنجين سافر إلى إحدى المدن السياحية في تركيا، حيث قضى أجازة صيفية سريعة مع مجموعة من أصدقائه، وظهر في صور من أجواء الأجازة يمارس رياضته المفضلة بالغوص في أعماق البحر، وكان لافتاً لقطة مميزة ظهر فيها الفنان الشهير بـ«كريم» مواجهاً لسمكة بشكل عكس مدى انسجامه واستمتاعه.

من ناحية أخرى، عاد أنجين لتصوير مسلسله الجديد «ابنة السفير» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول، وذلك بعد فترة توقف بسبب أزمة كورونا.

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ذكر أن مصادرصحفية كشفت عن أن أنجين يتقاضى عن «ابنة السفير» أجراً يصل إلى 200 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، في الوقت الذي تتقاضى فيه شريكته في بطولة المسلسل، الفنانة التركية نسليهان أتاغول حوالي 140 ألف ليرة تركية عن الحلقة.

«ابنة السفير» من تأليف عائشة أريلماز ونهير أردام، ومن إخراج ايمره كاباكوشاك، وهو إنتاج مشترك بين NGMedia وO3 Medya، ويُعرض عبر شاشة ستار التركية.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حتى الممات» آخر عمل درامي لأنجين، وقد شارك في بطولته أمام الفنانة التركية فهرية أفجان، كما عرض له مؤخرًا فيلم «حب واحد وحياتين» في دور العرض السينمائي بتركيا، والذي قام ببطولته أمام النجمة بيرجوزار كوريل الشهيرة بـ«القاضية فريدة».