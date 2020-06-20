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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يبدو أن الفنانة اللبنانية جيسي عبدو مازالت تعاني من صدمة رحيل والدها الذي توفي 17 مايو الماضي، إثر حريق هائل اندلع في منزله بمنطقة زوق مكايل، بجبل لبنان، حيث كانت ترتبط الفنانة الشابة بوالدها بشكل كبير.
جيسي ظهرت لأول مرة منذ وفاة والدها بصورة جديدة نشرتها صديقتها الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، والتي تحاول أن تُخرج جيسي من أزمتها، حيث ظهرت الأخيرة بين أحضان ماجي بشرفة منزلها، وارفقتها بوغصن بتعليق كتبت فيه: «صديقتي.. القوية»، وكان لافتاً حجم التأثر على جيسي.
فانز جيسي وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات تمنوا فيها الصبر والسلوان للفنانة الشابة على مصابها الأليم، وشجعوها على محاولة الخروج من هذه الأزمة بالتواجد وسط أقرب أصدقائها وعدم الانغلاق على نفسها.
يُذكر أن الراحل توفي إثر اندلاع حريق في المنزل بسبب انفجار أنبوبة غاز، فيما كانت تتواجد جيسي في إمارة دبي، ولم تتمكن من زيارة لبنان لتوديع والدها بسبب وقف الطيران لانتشار فيروس كورونا.
من ناحية أخرى، تنتظر جيسي عبدو عرض مسلسلها الجديد «بعد حين» والذي كان من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل عرضه لما بعد رمضان، والمسلسل من تأليف حميد المدني، إخراج مروان بركات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أول ظهور لجيسي عبدو بعد وفاة والدها.. مازالت تحت تأثير الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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