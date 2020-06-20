سارة الطباخ تهدد خطيبها السابق محمد الشرنوبي في شهر العسل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تمرر المنتجة سارة الطباخ الأغنية التي طرحها الفنان المصري محمد الشرنوبي بعنوان «قلبي ارتاح» بمناسبة زواجه مرور الكرام، واصدرت بيان شديد اللهجة، هددت فيه الشرنوبي، وحذرت كل منّ يتعامل معه بشكل غير قانوني، كون شركتها «إيرث برودكشن» هي صاحبة حقوق انتاج وتوزيع كل أعمال الفنان الشاب.

الشرنوبي تعاقد مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لتسويق الأغنية التي طرحها بعد عقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، الأمر الذي أشعل الخلافات بين محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة، سارة الطباخ بعد أن تم التصالح بينهما يوم ١٦-٢-٢٠٢٠ بغرفة صناعة السينما.

الطباخ اصدرت بيان جاء فيه: « تحذر المنتجة سارة الطباخ مدير شركة إيرث برودكشن أن أي تعاون من أي نوع كان مع المدعو / محمد الشرنوبي من تعاقدات تتضمن تعاقدات الآتي في كافة أنحاء الوطن العربي أو غيرها».

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البيان أكد أن الشرنوبي لا يملك حق توقيع عقود تمثيل سينما أو دراما أو مسرح بأجر أو بدون أجر، ولا عقود غناء سواء إنتاج أو توزيع أو ترويج أو إذاعة أغاني أو فيديو كليب بأجر أو بدون أجر، ولا يحق له إقامة حفلات أون لاين أو مباشرة أو حفلات وجلسات خاصة بأجر أو بدون أجر، كما يتوجب عليه الامتناع عن التعاقد على حملات إعلانية تليفزيونية أو ديجيتال بأجر أو بدون أجر.

ووفقاً للبيان فإن الفنان الشاب لا يملك أيضاً حق التعاقد لتسويق أو إدارة حسابات السوشيال ميديا (فيس بوك -تويتر -إنستغرام -تيك توك -سناب شات واي مواقع توصل اجتماعي اخري) بأجر أو بدون أجر أو إدارة قناة اليوتيوب المنشأة باسم المدعو / محمد الشرنوبي.

شركة إيرث برودكشن حيث أنها صاحبة الحقوق الحصرية والمنفردة في إدارة كافة أعمال المدعو / محمد الشرنوبي وصاحبة الحق في الاستغلال المالي والتجاري لكافة أعماله وفقاً للتعاقد المبرم معه والموثق بنقابة المهن الموسيقية والساري لسنوات قادمة، بحسب ما أوضح البيان.

وفي ختام البيان، حذرت سارة الطباخ وهددت كل منّ يتعدى على حقوق الملكية لشركتها بـ«ننبه بأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التعدي على الحقوق الحصرية لشركة إيرث برودكشن عن طريق المستشار القانوني للشركة الأستاذ / أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض ويعتبر هذا التنويه والتحذير إعلام للكافة مع احتفاظ الشركة بكافة حقوقها الأخرى».