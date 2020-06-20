أحمد فلوكس يعلن ارتباطه بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان المصري أحمد فلوكس جمهوره بإعلان ارتباطه العاطفي بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي.

الفنان المصري نشر صورة مركبة جمعته بديالا مكي، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقها برسوم لقلوب، تعبيرا عن حبه لها.

ديالا علقت على الصورة لتسأله مازحة: “مين هيدي؟”، ليرد الفنان بتعليق رومانسي، حيث قال: “واحده قمر كده دخلت حياتي خلت للحياه حياه”.

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كما علق “سيف”، نجل أحمد فلوكس، معبرا عن حبه ووالدته لديالا، حيث قال: “أنا بحبك وأمي كمان بتحبك”، فعلقت ديالا: “بحبك أنت ووالدتك”، ليرد عليها سيف: “لا نستطيع انتظار رؤيتك هنا”، ليرد فلوكس: “الراجل وابنه”.

ومن ناحية أخرى، حرصت الإعلامية ريهام سعيد على تهنئة أحمد فلوكس بارتباطه، حيث نشرت صورة جمعته بالإعلامية ديالا مكي، وهنأته بقولها: “ألف مبروك يا محترم”، فأعاد الفنان نشر تهنئتها على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”.

يذكر أن الفنان المصري أحمد فلوكس قد تزوج مرتين الأولى من والدة ابنه الوحيد “سيف”، وبعد انفصاله عنها تزوج من الفنانة هنا شيحة، ولكن قصة حبهما لم تدم طويلا، حيث أعلنا الزواج في شهر أكتوبر 2019 ، وأعلنت هنا شيحة انفصالها رسميًا عن زوجها أحمد فلوكس بعد أقل من عام على الزواج.