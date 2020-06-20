أول رد فعل من عمرو وردة بعد واقعة التحرش بالصحفية اليونانية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد اللاعب المصري الدولي عمرو وردة، لاعب فريق باوك اليوناني، على واقعه تحرشه بصحفية يونانية تدعى ديمي ستاماتيليا، تعمل مراسلة في تغطية أخبار نادي أولمبياكوس اليوناني.

وبحسب “روسيا اليوم” فإن موقعonsports.gr” ” اليوناني ذكر أن اللاعب أغلق حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بعد تقرير صحفي اتهمه بالتحرش بصحفية.. وربط العديد من المتابعين تزامن إغلاق وردة لحسابه مع نشر الموقع لتقرير تحدث فيه عن تحرش اللاعب بالصحفية الحسناء.

الموقع اليوناني ذكر أن وردة التقى ستاماتيليا صدفة في أحد المحال التجارية في اليونان، وطلب منها التواصل معه ولكنها لم تفعل.. مشيرا إلى أن وردة أمطر حساب ستاماتيليا بالرسائل، ودعاها للقدوم إلى مدينة سالونيك لقضاء يوم معه لكنها تجاهلت رسائله وكشفت عنها أمام الجميع للتخلص من ملاحقته لها وإلحاحه.

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التقرير وصف وردة بأنه “يعاني من ضعف كبير أمام النساء ولا يتردد في مغازلتهم سواء عن قرب أو عبر الإنترنت”.

عمرو وردة كذّب عبر أحد القنوات التلفزيونية تقرير الموقع اليوناني جملة وتفصيلا وقال تعليقا على اتهامات التحرش: “هذا الكلام كاذب تماما وليس صحيحا بالمرة”، كما أعاد النجم المصري فتح حسابه في “إنستجرام”.

بعض التقارير نقلت عن ستاماتيليا تعاطفها مع وردة بعد الهجوم الكبير الذي يواجهه عقب تداول رسائله، ولكنها لم تنف في الوقت ذاته صحة الرسائل.

الواقعة تضاف إلى العديد من الوقائع المشابهة التي ارتبطت بوردة، وتسببت في إثارة العديد من الأزمات مع الأندية التي لعب لها، وكذلك مع منتخب بلاده حين تم تسريب محادثة مع إحدى الفتيات أثناء تواجده مع منتخب “الفراعنة” في مباريات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة 2019.