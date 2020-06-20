وفاة الإعلامي محمد السرسي في حادث سير مروع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الإعلامي المصري محمد السرسي، المذيع بقناة “الحدث اليوم”، الجمعة 19 يونيو، إثر تعرضه لحادث سير مروع.

الحادث وقع على الطريق الزراعي في القليوبية، حيث كان السرسي عائدا إلى مسقط رأسه وكانت تسير أمامه سيارة نقل ثقيل، انفصلت المقورة عنها، واصطدمت بسيارته التي كان يقودها، مما أسفر عن وفاته.

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والغريب في الأمر، أنه كانت قد انتشرت قبل أسبوع واحد شائعة وفاته في حادث سير، لكنه نفى الشائعة بنفسه وطمأن الجميع على صحته، ليفارق الحياة بنفس الطريقة التي كتبت عنه.

والإعلامي محمد السرسي حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، ويقدم برنامج “حوار مع مسؤول” عبر قناة “الحدث اليوم”.

والإعلامي الراحل اسمه الكامل محمد السيد عبدالرحيم السرسي، وهو من مواليد كفر المصيلحة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وقد عمل كمستشار لمحافظ المنوفية الأسبق وله نشاطات حزبية وسياسية، كما كان أحد الفاعلين في خدمات وأنشطة المجتمع المدني.