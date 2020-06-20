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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان على عرش قائمة «العشرة الكبار» على يوتيوب والان مع التفاصيل
السبت 20 يونيو 2020
انجاز آخر حققه الفنان محمد رمضان، في عالم الأغاني، بعدما أصبح أول ممثل ومطرب مصري تجتذب قناته الموسيقية على موقع «يوتيوب» للفيديوهات 10 ملايين مشترك.
وأعلن الحساب الرسمي لحفل جوائز "وولد ميوزيك" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تصدر محمد رمضان إحصائيته الخاصة لأكثر 10 فنانين عرب يحظون بمشاهدة على يوتيوب.
واحتفل محمد رمضان المركز الأول بـ3.041 مليار مشاهدة، ليعقبه في المركز الثاني المطرب المغربي، سعد لمجرد بـ2.538 مليار مشاهدة، والمطرب المصري تامر حسني في المركز الثالث بـ1.840 مليار مشاهدة، والمطربة اللبنانية، نانسي عجرم في المركز الرابع بـ1.750 مليار مشاهدة، والمطربة السورية، أصالة نصري في المركز الخامس بـ1.255 مليار مشاهدة، متجاوزة المطرب المصري، عمرو دياب الذي جاء في المركز السادس بـ974 ملايين مشاهدة على يوتيوب.
واحتلت المطربة البنانية إليسا المركز السابع بـ843 مليون مشاهدة، والمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بـ706 ملايين مشاهدة لتحتل المركز الثامن، متقدمة على المطرب المصري، محمد حماقي الذي جاء في المركز التاسع بـ547 ملايين مشاهدة، أما المركز الأخير فكان من نصيب المطرب المصري، رامي جمال بـ192 ملايين مشاهدة على يوتيوب.
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