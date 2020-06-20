شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصي بإطلالة صيفية على البحر في أحدث ظهور والان مع التفاصيل

السبت 20 يونيو 2020 حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «الانستجرام»، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها على البحر. لفتت إيمان العاصي الأنظار بإطلالتها الصيفية، حيث ارتدت فستان أبيض طويل ذا اكمام مكشوفة وكشف التصميم عن جزء من ساقيها، وأتسم التصميم بأي لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات. وظهرت إيمان العاصي حافية القدمين، كما اكملت إطلالتها بمجموعة من الاكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على «الانستجرام».

Advertisements أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إيمان العاصي على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل، كما ارتدت نظارة شمس أنيقة متناسقة مع وجهها.

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