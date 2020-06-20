سعر الدولار في السودان اليوم السبت 20 يونيو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت في السوق الرسمية، لكنه شهد تراجعا بالسوق الموازية (السوداء) بالمقارنة مع أسعار أمس الجمعة.



وسجل سعر الدولار في السودان على شاشة البنك المركزي السوداني 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية سجل الدولار 146 جنيها، حسب وسائل إعلام محلية.

وتشن لجنة الطوارئ الاقتصادية، الحرب على تجار النقد الأجنبي وسماسرته في السوق السوداء بالسودان، إذ أقسم رئيس اللجنة الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان حميدتي، بأنه لن يترك شخصا يتاجر بالعملات الأجنبية "الدولار" مهما كان مركزه.

وقال متعاملون في النقد الأجنبي بالخرطوم لـ"الخليج 365"، إن قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية الأخيرة أحدثت ربكة كبيرة في السوق الموازية للعملات الصعبة، وسادت مخاوف أدت لارتفاع قيمة الجنيه السوداني.

وشددوا بأن أغلب تجار العملة الأجنبية امتنعوا عن تحديد أسعار لها خشية الوقوع في خسائر مالية فادحة نتيجة قرارات اللجنة الاقتصادية وعزمها التعامل بحسم مع السماسرة والمضاربين في السوق السوداء.

واعتبر حميدتي، في تصريحات له قبل أيام، أن الدولار الأمريكي بمثابة "عدو لهم" ويستوجب أن يعمل الجميع حتى يتراجع سعره أمام الجنيه السوداني.

وأكد أن زيادة المرتبات أمام ارتفاع الدولار "لا قيمة لها".

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ولم يخيب تفاؤل لجنة الطوارئ الاقتصادية بتحقيق استقرار قريب في الأوضاع المعيشية، إذ بدأت تأثيرات قراراتها واضحة في سعر الصرف.

واتخذت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالخرطوم حزمة إجراءات للسيطرة على سعر الصرف وتوفير السلع الأساسية.

وشملت الإجراءات التي جرى إعلانها عقب اجتماع اللجنة برئاسة حميدتي، سياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب، وإنشاء محفظة لتمويل مدفوعات السلع الاستراتيجية.

ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية سيئة ناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية "الجنيه" أمام النقد الأجنبي.

وأعلنت الحكومة السودانية مؤخرا بدء التطبيق الفعلي لأكبر زيادة في الرواتب في تاريخ السودان والتى بلغت في حدها الأدنى 500%.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 61.82 جنيه للشراء و62.13 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 69.04 جنيه للشراء و69.38 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد استقر الريال السعودي عند 14.70 جنيه، وارتفع الدرهم الإماراتي مسجلا 15.01 جنيه، واستقر أيضا الدينار الكويتي مسجلا 178.20 جنيه وفقا لبنك السودان المركزي.