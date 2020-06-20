سعر الدولار في مصر اليوم السبت 20 يونيو 2020

استقر سعر الدولار في مصر اليوم السبت في تعاملات محدودة لدى ماكينات الصرافة، عند متوسط سعر 16.11 جنيه كحد أدنى للشراء و16.24 جنيه كحد أقصى للبيع.

وحافظ الجنيه المصري على قيمته أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، وأوقف سلسلة الخسائر التي مني بها خلال شهر يونيو/حزيران، عندما وصل إلى أدنى مستوى في 7 أشهر.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس، عن أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي المقبل 2020-2021، بحجم بلغ 2.2 تريليون جنيه مصري.

واتخذت مصر عدة إجراءات لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوررونا، من تراجع إيرادات النقد الأجنبي وتوقف السياحة، بينما يتوقع البنك الدولي أن تؤثر الجائحة على تحويلات العاملين في الخارج.

وأدت جائحة كورونا إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر حيوي لإيرادات النقد الأجنبي، وتهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

ورصد متعاملون في مصر ظهور بوادر للسوق الموازية للدولار الأمريكي هذه الآونة، بعد مرور 4 سنوات من آخر مرة سيطر فيها هذا السوق على تعاملات المصريين، وسط أحاديث عن محاصرة الاحتياطي الأجنبي له.

ويربط المتعاملون آخر ظهور للسوق الدولارية الموازية مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

Advertisements

لكن مؤسسات مالية أكدت أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر يتلقى دفعة قوية ستحجم صعود المضاربات على العملة الخضراء.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار، عند مستوى 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وبنك مصر والمصرف المتحد.

وسجل الدولار 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع في بنك الأسكندرية.

أعلى سعر للدولار

بينما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.11 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصر في 18 بنكا عند 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع، وهي بنوك: البركة، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي (بيريوس)، بلوم، مصر إيران للتنمية، العربي الأفريقي الدولي، المصري الخليجي، اتش اس بي سي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، قناة السويس، عودة، كريدي أجريكول، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والإسكان ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي 18.09 جنيه للشراء و18.24 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري، وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 20.01 جنيه للشراء، و20.37 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي في السوق المصرية عند مستوى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع في بنك الأسكندرية، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.33 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، وسعر الدينار الكويتي سجل 49.93 جنيه للشراء و52.70 للبيع في بنك مصر.