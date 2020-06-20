هبة طوجي في “روح يا قمر”: الكثير من المشاعر والأحاسيس

أصدرت النجمة اللبنانية هبة طوجي أغنية جديدة بعنوان “روح يا قمر” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية رومانسية بإمتياز كلمات غدي الرحباني، ألحان يزن الهاجري والتوزيع الموسيقي أسامة الرحباني، والكليب من إخراج نادر موصللي.

قدّمت هبة الأغنية بأسلوبها الفريد حيث مزجت إحساسها وأداؤها بالكلمة الرقيقة التي صاغها الشاعر غدي الرحباني، لاقاه بالنغمة الجميلة الملحن يزن الهاجري، ليكتمل العمل بالابداع في التوزيع الموسيقي لاسامة الرحباني.

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وتعتبر أغنية “روح يا قمر” الثانية لهبة في أقل من شهر بعدما طرحت أغنية “طلعت يا محلا نورها” كلمات وألحان الفنان الكبير سيّد درويش، ولكن بتوزيع جديد من إعداد وتوزيع أسامه الرحباني، تسجيل مكساج وماسترينغ استوديو جورج مرعب.

الأغنية تم طرحها على طريقة الفيديو كليب بمناسبة عيد الفطر السعيد، حيث ظهرت هبة بعدة لقطات من جلسة تصوير سابقة خصعت لها أمام الاهرامات اثناء زيارتها الى مصر لاحياء حفلها في “ام الدنيا”، بالاضافة الى لقطات لاوسامة الرحباني من حفل هبة في مصر والكليب حمل توقيع نادر موصللي.