التركي مراد يلدريم وزوجته ينتظران طفلهما الأول؟

Jun 20, 2020
يستعد الممثل التركي مراد يلدريم وزوجته ملكة جمال المغرب إيمان الباني لاستقبال مولودهما الأول بعد أربع سنوات من الزواج.
وفي زيارة سريعة على حساب مراد وإيمان عبر موقع انستغرام، لم يعلقا على خبر الحمل الذي انتشر في الساعات الماضية، لكن لفتنا مباركة عدد كبير من المتابعين لـ ايمان على حملها، متمنين لها السلامة.
نذكر ان مراد يلدريم وزوجته إيمان الباني خسرا طفلهما الاول في صيف 2019 وذلك بعدما رصدت عدساتهما الكاميرات وهما خارجان من إحدى المستشفات، حيث كشف مراد أن زوجته كانت حاملًا بالشهر الثالث، إلا أنها فقدت الجنين، خاتماً بالقول: “ليكن خيرًا من الله”.
نذكر ان مراد وايمان تزوجا أواخر كانون الاول/ديسمبر 2016في اسطنبول، بحضور حشد كبير من الوجوه المعروفة في عالم الفن.
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