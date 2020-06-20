أحمد جمال سعيد يؤكّد أنّ "قبل الأربعين" فكرة استثنائية تغزو دور العرض قريبًا

انضم الفنان أحمد جمال سعيد لنجوم فيلم "قبل الأربعين" الذي يجري حاليا اختيار المشاركين في العمل وحين الانتهاء من هذه المرحلة وأزمة فيروس "كورونا" بسلام يليها مباشرة البدء في مرحلة التصوير.

أكد أحمد جمال سعيد أن ترشيحه كان من قبل المدير التنفيذي محمد كامل، مؤكدا أنه انبهر بفكرة العمل مما جعله اتخذ القرار في نفس ذات الوقت دون التعرف على قيمة العقد، وذلك لأن هدفه الرئيسي هو توصيل رسالة فنية دسمة في المقام الأول للجمهور.

يذكر أن تدور أحداث فيلم "قبل الأربعين" حول الرعب النفسي الذي يعتمد على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

جدير بالذكر أن فيلم "قبل الأربعين" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنانة داليا مصطفى، وبسمة، وهالة فاخر، وأحمد جمال سعيد، ومحمد علي رزق، ومعتز هشام، ولبني ونس، وجميل برسوم وآخرين ومن سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

داليا مصطفى تعلن عودتها للسينما بعد غياب 12 عاما بفيلم رعب

داليا مصطفى تبيّن أنها تتابع مسلسلي "الاختيار" و"النهاية"