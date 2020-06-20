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شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للاجئين..صبا مبارك:لاتنسوهم ولا تترددوا في تقديم المساعدة والان مع تفاصيل الخبر
وعلقت الفنانة صبا مبارك على الصور قائلة :"يوم اللاجئ العالمي هو يوم الأبطال الذين يسعون حالياً للحفاظ على أنفسهم وأسرهم لكي يبقوا سالمين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بيها العالم.. عسى أن يأتي يوماً نرى كل من هـجر من منزله عائداً لوطنه وأهله.. لا تنسوهم ولا تتردد في تقديم يد المساعدة لهم حتى لو بأبسط الأشياء.. مع اللاجئين".
صبا مبارك مع الأطفال اللاجئين
ومع توافق اليوم العالمي للاجئين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في وقت سابق :"في هذا العام، تشكل جائحة كوفيد-19 تهديدا إضافيا للاجئين والمشردين، الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفا. وقد دعوت الحكومات في موجزي السياساتي الأخير بشأن جائحة كوفيد-19 والمرتحلين من الناس إلى ضمان إدماجهم في جميع جهود الاستجابة والإنعاش".
صبا مبارك مع الأطفال اللاجئين
وأضاف :"لقد اضطر ما يقرب من 80 مليون امرأة وطفل ورجل في العالم إلى ترك ديارهم ليصبحوا لاجئين أو مشردين داخلياً. والأدهى من ذلك أن عشرة ملايين من هؤلاء الأشخاص فروا في العام الماضي وحده. وفي اليوم العالمي للاجئين، نتعهد ببذل كل ما في وسعنا لإنهاء النزاعات ومظاهر الاضطهاد التي تؤدي إلى هذه الأعداد المروعة".
صبا مبارك مع الأطفال اللاجئين
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