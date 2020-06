شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..بيونسيه تطلق أغنية Black Parade لدعم "مجتمع السود"..فيديو وكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة

احتفلت النجمة العالمية بيونسيه بعيد " Juneteenth " علي طريقتها الخاصة ، فقد اطلقت أغنية جديدة علي قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب "، وقد حملت أغنية بيونسيه الجديدة اسم "Black Parade" .

نشرت بيونسيه البالغة من العمر ( 38 عاما ) مقطع من الأغنية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و ذلك لكي تروج للأغنية ، و هي الأغنية التي ستعمل علي دعم عدد من الشركات المملوكة للسود و ذلك بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع " Juneteenth " ، و ذلك حسب موقع " جاست جيرد " .

كلمات الأغنية :

[Verse 1]

I’m goin’ back to the South, I’m goin’ back, back, back, back

Where my roots ain’t watered down, growin’, growin’, like a baobab tree

I'll fly above of the ground, ancestors put me on game

Uptown, all gold chains, with my Oshum energy, oh

Drip all on me, woo, [?]

Hol’ up, don't I smell nice? Such a [?] scent

Yeah, pure ice, ice, ice, ice, buss down

Uh, flooded (Flooded), flooded (Flooded), on my wrist, out

Ooh, goin’ up, goin’ up, motherland, motherland drip on me

Ooh, melanin, melanin, my drip is skin deep, like

Ooh, motherland, motherland, motherland, motherland drip on me

Ooh, yeah, I can't forget my history is her-story, yeah

We black, baby, that’s the reason why they always mad, yeah

They always made, yeah

Been past 'em, I know that's the reason why they all been mad

And they always have been

[Chorus]

Honey, if I'm around my way, around my way

Whenever momma says so, momma say

Here I come on my throne, sitting, ah

Follow my parade, oh, my parade

Talkin' slick to my folk (My folk), lift that lip like lipo (Lipo)

Hear them swarmin', right? Bees is known to bite

Now here we come on our thrones, sitting, ah

Follow my parade, oh, my parade

[Verse 2]

Yeah, yeah, I'm for us, all black

All chrome, black on, black tints, matte black

Obama, windows down, let 'em see who in it

Crack a big smile (Ding)

Gold figure, me and Jigga, fifth, eleven cheerin'

They like, "Chick, how?"

I charge my crystals in a full moon

You could send those missiles, I'ma send my goons

Baby sister rappin', hear me out, hear me out

Trust me, they gon' need an army

Rubber bullets bouncin' off me

Better pick your side, I'm your picket fence

Take it as I want