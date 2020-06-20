شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي فوكس يجسد مايك تايسون في فيلم جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الممثل جيمي فوكس الحائز على جائزة أوسكار أنه سيلعب دور مايك تايسون في فيلم سيرة ذاتية عن حياة الملاكم الأمريكي السابق للوزن الثقيل.

تم الإعلان أن فوكس سيقوم بالدور الرئيسي في الفيلم، لأول مرة منذ عام 2014

وتم الكشف عن التفاصيل خلال حديث مع منتج هوليوود مارك بيرنبوم في مقابلة مباشرة على Instagram، وأكد أن فوكس سيقوم بنظام تمرين مرهق استعدادًا للتصوير.

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وقال المنتج "بيرنبوم"، إن القيام بالسير الذاتية أمر صعب، أحيانًا يستغرق الأمر 20 عامًا لإنجازه، ولكنهم بدأوا بالفعل في إنجاز الفيلم.

وكشف "فوكس" عن أنه التقى بتايسون لأول مرة بعد أداء الممثل، لاستاند آب كوميدي، وكان عمره 22 عامًا، وقال إنه رأى تايسون، البالغ من العمر الآن 53 عامًا، بشكل مختلف.

وكشف فوكس عن نظام تمرين مرهق استعدادًا للدور ليكون بالوزن المناسب، وقال: "الناس سوف يعتقدون أنني مايك تايسون".

وولد فوكس في 13 ديسمبر 1967، في ولاية تكساس بأمريكا، وشارك في أكثر من 60 عملا فنيا، أولها عام 1992 من خلال مشاركته في فيلم Toys.. أما آخر أفلامه فكان Just Mercy عام 2019.