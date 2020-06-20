شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أجمل 10 صور لـ "ديالا مكي" حبيبه أحمد فلوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الفنان أحمد فلوكس حاليا قصة حب مع المذيعة اللبنانية ديالا مكي، وقد لمح أكثر من مرة أنه يعيش قصة حب و سوف يعلن عنها قريبا، حتى نشر صورة لهما سويا أمس الجمعة عبر حسابه على انستجرام، وتغزل فيها مؤكدا أنها غيرت حياته إلى الأحسن:قائلا:" واحدة قمر كدة دخلت حياتي خلت للحياة حياة"، لذلك شاهد أجمل 10 صور لديالا مكي.

ويسعى فلوكس هذه الأيام لعمل تصريح دخول مصر للمذيعة اللبنانية وابنة الطبيب اللبنانى، حيث تملك طائرة خاصة بحكم تصريحات المقربين من فلوكس، وعن الزواج أكد المقربون أن فلوكس يرغب فى إعلان الزواج خلال الأيام المقبلة، بمجرد وصول ديالا إلى مصر.

على جانب آخر تعاقد الفنان أحمد فلوكس مؤخراً على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "زكريا" من إخراج حسام الجوهرى ومن المقرر البدء فى تصويره بعد شهر ونصف نظرا لانشغال المخرج بتصوير أحد أعماله الفنية حاليا، وتم رصد ميزانية كبيرة للعمل.

ويعتبر "زكريا" هو التعاون الثاني للمخرج حسام الجوهري مع أحمد فلوكس بعد فيلم "شارع 18" الذي عرض منذ حوالى 12 سنة وحقق نجاحا.

آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.





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