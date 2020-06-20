شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تستعيد ذكريات رحلتها لروما .. وتغازل زوجها عبد المنصف: حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازلت الفنانة لقاء الخميسى، زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، بصورة لهما، والتى نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصورة "حبيبى"، وتفاعل أصدقاء وجمهور لقاء الخميسى، مع الصورة وتوجهوا إلى الله بالدعاء ليحميهما، متمنين لهما حياة هادئة سعيدة.

كما نشرت صورة قديمة لها فى العاصمة الإيطالية روما، لتستعيد بها ذكريات إحدى رحلاتها والتى علقت عليها: " once upon a time in rome" أى "ذات مرة فى روما"، وذلك فى اقتباس من اسم فيلم " once upon a time in hollywood"، الذى يشارك فى بطولته كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو، وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

يشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسى، سبق وشاركت جمهورها عبر حسابها بموقع إنستجرام، بفيديو ترقص من خلالها على تتر مسلسل بـ 100 وش الذى شهد نجاحًا كبيرًا خلال عرضه فى شهر رمضان الماضى.

ظهرت الفنانة لقاء الخميسى، بصحبة أولادها ونجلها وزوجها أثناء رقصتهم وتفاعلهم على أغنية مليونير مليونير للمدفعجية، وعلقت قائلة: "مليونير مليونير.. بكرة هابقى مليونير" بينما حاز إعجاب جمهورها.

Advertisements

ويذكر أن الفنانة لقاء الخميسى، كانت شاركت متابعيها وجمهورها، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، بصورة ومقاطع فيديو لها من داخل منزلها، وهى ترتدى ملابس فضفاضة وقبعة على الطراز الأمريكى COWBOY، معلقة "ارتدى الملابس التى تجعلك سعيداً ومرتاحاً".

وشاركت لقاء الخميسى منذ أيام بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، خلال جولتها بالسيارة حيث كانت تستمتع بكلمات وألحان أغنية "شخصية عنيدة" للمطربة السورية أصالة، والتى رددت كلمات الأغنية ورائها فى أجواء مليئة بالبهجة والفرحة.

وكتبت لقاء، فى تعليقها على مقطع الفيديو، "مش صعب أخلى اللى أنا باتمناه يبقى حقيقة.. طول ما فيك نفسك تقدر تحلم وتكمل فى حلمك وتحققه"، وأضافت "صباح ملىء بالأحلام.. ملحوظة إلى كل من يحب الانتقاد.. أنا بلف بعربيتى فى الكومباوند علشان أغير جو.. والكمامة صديقة البيئة معايا والكحول معايا رغم إنى لوحدى فى عربيتى فى كومباوندى".