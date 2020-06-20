شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محرم:مسلسل محمد فوزى سيرى النور قريباً بعد الاستقرار على كافة التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية، أكد الكاتب الكبير مصطفى محرم، إنه تعاقد مؤخرًا على عمل درامي جديد، عن حياة الفنان الراحل محمد فوزي، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة -على حد قوله- وأضاف محرم أنه انتهى من كتابة 20 حلقة، مشيرا إلى أن الفنان سمير صبرى اقترح أن يتولى إنتاج العمل فنياً، ومن المقرر الاستقرار على الجهة الإنتاجية خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لبدء ترشيح الممثلين، بالاضافة إلى بطل العمل .

ومن أشهر أعمال الكاتب مصطفى محرم، ليل وقضبان، أهل القمة، ليلة القبض على فاطمة، الحب فوق هضبة الهرم، الغرقانة، واتجه منذ منتصف التسعينات نحو الكتابة للدراما التليفزيونية، من مسلسلاته: لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، ريا وسكينة، زهرة وأزواجها الخمسة.

يشار إلى أن مصطفى محرم قدم أخر أعماله الدرامية بمسلسل "خمس بنات" ، وهو مسلسل خليجى، بطولة أمل العوضى،إبراهيم الحربى، هنادى الكندرى، وأخرون، إخراج محمود دوايمة.