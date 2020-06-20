شكرا لقرائتكم خبر عن شكران مرتجى تحتفل بعيد ميلاد والدتها مع الجمهور: "هى بنتى مو بس أمى"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة السورية شكران مرتجى، جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلاد والدتها، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعها مع والدتها وهى تحتضنها وتغنى لها أغنية عيد الميلاد: "happy birthday to you mama"، واختتمت المقطع المصور بقبلة على وجهها.

نشرت شكران مرتجى، مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتبت فى تعليقها عليه: "حابة شارك معكم هاليوم الغالى على قلبى مشان تدعو لأمى بالصحة والعافية بعيد ميلادها وطولة العمر.. هى بنتى مو بس أمى.. بشوف الكون من عيونها الخضر.. الله يخليلكن أمهاتكن ويرحم أمهات اللى أمهاتهم برحمة الله.. بحبكم".

ويشار إلى أن الفنانة السورية من أصول فلسطينية شكران مرتجى، كانت قد استعادت ذكرياتها بصورة قديمة من أحد أعمالها الفنية القديمة منذ عام 1996، وسبق أن نشرت الفنانة شكران مرتجى، الصورة عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام"، وعلقت عليها: "حبيباتي اللي بتحبوني قبل بهديكم هالصورة وأنا بحبكم كتير مواااااهات واللي ماله قديم ماله جديد والله أنا اتطورت ما تغيرت".

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وأوضحت الفنانة السورية شكران مرتجى، أن المكياج فى الصورة كان فى عمل فنى وليس شكلها الطبيعى حيث قالت: "ع فكرة هاد مكياج الشخصية ما كنت حط مكياج هيك هههههههه ولا شعري هيك "جميل وهناء" 1996.. معقول ضل نفس الشي حياتاتي انتو شوفو صوركم العتيقه أو صور أهاليكم هلكتوني فرقوا بين الدور وشكلي بالحياة يا قلبى".

وفى وقت سابق، أهدى النجم السورى الكبير دريد لحام، وابنته، أغنية "هابى بيرث داى"، للفنانة السورية شكران مرتجى، بمناسبة عيد ميلادها، حيث ظهر دريد لحام فى الفيديو وهو يغنى مع ابنته ويهديان شكران الأغنية.

وحينها، نشرت شكران مرتجى، الفيديو، وعلقت عليه بحرارة لتشكر النجم دريد لحام وابنته، وعلقت: "نيالى نيالى فيكم كلكم لك بحبكمم نجمات ونجوم سوريا والوطن العربى وأنتو اللى عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافة والمواقع الفنية والجمهور الناس اللى انا منكم وبمحبتكم بستمر شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكرًا عالهدية الرائعة.. نعم التواضع سمة الكبار يطول عمرك ياقلبى متل ما بتقول للكل".

شكران مرتجى تحمل الجنسية الفلسطينية من مواليد السعودية عام 1970 وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت فى أول عمل لها وهو مسلسل "خان الحرير"، وبعد ذلك شاركت فى العديد من الأعمال التليفزيونية منها "الثريا"، "عيلة 7 نجوم" و"يوميات جميل وهناء" الذى حققت شهرة كبيرة من خلاله و"دنيا" و"الفصول الأربعة" و"ألو جميل ألو هناء" و"ذكريات الزمن القادم" و"بقعة ضوء" و"أهل الراية" و"أبو جانتي ملك التاكسي" و"الولادة من الخاصرة".