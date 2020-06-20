22 يونيو.. مركز السينما العربية ينطلق في سوق مهرجان كان الافتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد الفترة من 22 إلى 26 يونيو، انطلاق أنشطة مركز السينما العربية للسنة السادسة على التوالي في مهرجان كان السينمائي، الذي تقرر إقامة السوق الخاص به بشكل افتراضي على الإنترنت.

ويتضمن سوق مهرجان كان عددًا من الأنشطة التي يقوم بها مركز السينما العربية، من بينها الكشف عن قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، التي يتم تسليط الضوء من خلالها على الأشخاص والمؤسسات المؤثرة والداعمة في صناعة السينما بالعالم العربي في السنوات الأخيرة، وسوف تكون متاحة عبر الموقع الرسمي لمركز السينما العربية.

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أيضاً من بين أنشطة مركز السينما العربية الإعلان عن الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية في نسختها الرابعة، وجائزة الإنجاز النقدي، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من المشروعات خلال فعاليات السوق.

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015؛ بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر المركز نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية.

كما يقوم المركز بإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، وأتاح التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقديم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.