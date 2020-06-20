"على البحر".. إيمان العاصي تشارك جمهورها بصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

شاركت الفنانة إيمان العاصي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة لها.

ونشرت العاصي، صورتها على شاطئ البحر، وعلقت: "السلام.. الهدوء".

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وكانت إيمان العاصي، قد أعلنت مؤخرًا عن تعافيها من فيروس كورونا، من خلال مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها بـ"إنستجرام"

وقالت: "اكتشفت إن نتيجة التحليل بتاعي إيجابية يوم الوقفة آخر يوم رمضان، وبعدها عملت تحليل تبع وزارة الصحة طلع سلبي، وده كان يوم 29 مايو، وبعدها عملت 3 تحاليل طلعوا سلبي".

وأضافت: "في الفترة دي، كلمت كل أهلي وكل الناس اللي خالطتهم عشان يعملوا نتيجة التحليل والحمد لله كلهم طلعوا سلبي، طبعًا أهم تحليل بالنسبة لي التحليل اللي تبع وزارة الصحة.. أنا فضلت عازلة نفسي لمدة 15 يومًا، لأن التحليل تأخر، بس كنت بعمل تحاليل طول الوقت، وأنا عشت فترة رهيبة من الضغط العصبي".