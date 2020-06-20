محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة صبا مبارك، على الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق اليوم ٢٠ يونيو.
ونشرت صبا، عددا من الصور التي تجمعها بعدد من الأطفال اللاجئين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم اللاجئ العالمي، هو يوم الأبطال الذين يسعون حاليا للحفاظ على أنفسهم وأسرهم، لكي يبقوا سالمين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.. عسى أن يأتي يوما نرى كل من هُجر من منزله عائدا لوطنه وأهله".
يذكر أن صبا مبارك شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "حارس الجبل" مع الفنان منذر رياحنة، وبه تعود للأعمال البدوية التي نجحت في تقديمها، وتتمتع بجمهور كبير في المنطقة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر صبا مبارك تحتفل باليوم العالمي للاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.