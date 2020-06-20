صبا مبارك تحتفل باليوم العالمي للاجئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة صبا مبارك، على الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق اليوم ٢٠ يونيو.

ونشرت صبا، عددا من الصور التي تجمعها بعدد من الأطفال اللاجئين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم اللاجئ العالمي، هو يوم الأبطال الذين يسعون حاليا للحفاظ على أنفسهم وأسرهم، لكي يبقوا سالمين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.. عسى أن يأتي يوما نرى كل من هُجر من منزله عائدا لوطنه وأهله".

يذكر أن صبا مبارك شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "حارس الجبل" مع الفنان منذر رياحنة، وبه تعود للأعمال البدوية التي نجحت في تقديمها، وتتمتع بجمهور كبير في المنطقة العربية.