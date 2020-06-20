أميتاب باتشان يكشف عن هدية من أحد معجبيه.. صورة رسمها بقدميه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان الهندي أميتاب باتشان، عن هدية استقبلها من أحد معجبيه، عبارة عن لوحة لواحدة من الشخصيات التي قدمها في أحد أفلامه.

ونشر باتشان اللوحة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، وبجوارها الشاب الذي رسمها، مستخدما قدميه، لعدم قدرته على استخدام يديه.

وكتب في تعليقه على الصورة "لديه قدرات خاصة، لا يمكنه استخدام يديه، لذلك يرسم بقدميه. التقيت به في المنزل"، لافتا أنه صاحب موهبة فائقة، وأنه أهداه هذه اللوحة.

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