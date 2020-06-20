بصورة من "الفرح".. السبكي يستعيد ذكرياته مع حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
استعاد المنتج أحمد السبكي، ذكرياته مع الفنان القدير الراحل حسن حسني، في كواليس تصوير فيلم "الفرح".
ونشر السبكي، صورة له مع حسن حسني خلال كواليس الفيلم، وبجواره الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أيام بتعدي.. الله يرحم عم حسن حسني".
يُذكر أن الفنان حسن حسني، وافته المنية يوم ٣٠ مايو الماضي، بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى
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